Nuova aggressione americana contro l'Iran e violazione della tregua per ordine diretto di Trump

Secondo l'agenzia di stampa "Abna" che cita Axios, un funzionario americano, confermando l'ennesima violazione della tregua da parte di Washington, ha dichiarato: «L'esercito americano ha effettuato attacchi contro obiettivi in Iran in risposta all'attacco iraniano di sabato contro una petroliera commerciale.»

Anche il CENTCOM ha ufficialmente confermato questa aggressione.

Il Comando Centrale Americano per il Medio Oriente (CENTCOM) ha annunciato che le forze americane, per ordine diretto di Donald Trump, hanno effettuato ulteriori attacchi contro molteplici obiettivi in territorio iraniano.

Questo ente americano ha sostenuto che questi attacchi hanno fatto seguito all'ultimo attacco iraniano contro la petroliera commerciale "Kiko" battente bandiera panamense, che è stata colpita da droni d'attacco iraniani.

Il CENTCOM ha affermato che dopo gli attacchi americani di venerdì, all'Iran è stata data l'opportunità di rispettare l'accordo di tregua, ma Teheran non ha colto questa opportunità e ha continuato le sue azioni ostili.

Il CENTCOM, senza menzionare le ripetute violazioni della tregua da parte degli Stati Uniti, ha dichiarato che in questi attacchi i caccia americani hanno colpito le infrastrutture militari iraniane, tra cui sistemi di sorveglianza, reti di comunicazione e siti di difesa aerea.

Il CENTCOM ha proseguito la sua dichiarazione affermando: «I nostri attacchi hanno preso di mira la capacità di minamento dell'Iran.»

Il Comando Centrale Americano ha concluso dichiarando la piena prontezza delle sue forze, affermando che il transito delle navi commerciali nello Stretto di Hormuz continua senza interruzioni e che le forze americane, con piena vigilanza, sono pronte a sferrare colpi decisi se necessario.

Un alto funzionario americano ha anche dichiarato a Fox News che la portata degli attacchi recenti è stata più ampia dell'operazione della scorsa notte.

Questo funzionario americano ha aggiunto: «Le forze congiunte di Stati Uniti e Bahrein sono anche riuscite ad abbattere 9 droni iraniani che erano stati lanciati la scorsa notte contro basi americane in Bahrein.»