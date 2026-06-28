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Muhammad Raad: l'obiettivo dell'accordo del governo libanese è la copertura politica per la continuazione dell'occupazione

28 giugno 2026 - 12:42
News ID: 1832613
Source: ABNA24
Muhammad Raad: l'obiettivo dell'accordo del governo libanese è la copertura politica per la continuazione dell'occupazione

Il presidente del gruppo parlamentare "Fedeltà alla Resistenza" in Libano, riferendosi all'accordo del suo governo con Tel Aviv, ha dichiarato che l'essenza di questo accordo è fornire una copertura politica per la continuazione dell'occupazione del Libano da parte del regime sionista.

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", Muhammad Raad, presidente del gruppo "Fedeltà alla Resistenza" nel parlamento libanese, condannando il vergognoso recente accordo tra il governo filo-occidentale di Beirut e i sionisti negli Stati Uniti, ha dichiarato: «La dichiarazione emessa dal cosiddetto quadro tripartito a Washington, che coinvolge Stati Uniti, Israele e Libano, rivela una distorsione dei fatti e dei concetti, in particolare riguardo alla resistenza legittima, ai suoi diritti e al suo ruolo nazionale, nonché riguardo a coloro che rappresentano una minaccia reale e legale per la sovranità del Libano. Questa dichiarazione stravolge deliberatamente la verità e con intenzione adotta e commette atti proibiti e riprovevoli.»

Ha aggiunto: «Questa dichiarazione riflette anche la completa sottomissione delle autorità libanesi agli Stati Uniti e la loro collusione con il nemico sionista contro il proprio popolo, un popolo profondamente radicato nella sua terra, che rifiuta l'occupazione israeliana ed è fermo, pronto al sacrificio e si rifiuta di capitolare o arrendersi.»

Muhammad Raad ha sottolineato: «La posizione delle autorità libanesi, come espressa nella dichiarazione, va oltre la semplice vergogna, l'ignominia e la malvagità. Significa tradimento della sovranità del Libano, dei diritti e degli interessi del popolo libanese, della sua dignità e dei suoi ideali, e un evidente disprezzo per i libanesi, il loro inganno e la distorsione della loro libera e nobile volontà nazionale.»

Ha aggiunto: «L'essenza di questo accordo è fornire una copertura politica per la continuazione dell'occupazione del Libano da parte del regime sionista e creare una via di fuga per gli Stati Uniti dal loro impegno a costringere Israele a un ritiro completo.»

Ha detto: «L'essenza di questo accordo quadro risiede nel suo ruolo diabolico e nefasto, volto a legittimare l'occupazione del Libano da parte degli occupanti israeliani e a consentire agli Stati Uniti di sottrarsi al loro esplicito impegno nei confronti dell'Iran riguardo alla loro responsabilità di fare pressione su Israele per un ritiro completo dal Libano e il rispetto della sua sovranità e integrità territoriale. Il preambolo di questo accordo quadro dichiara che il Libano, sotto supervisione americana, ha accettato le condizioni di Israele per il ritiro, e che entrambe le parti si sono impegnate a disarmare la resistenza come preludio a un ridispiegamento israeliano, non a un ritiro completo.»

Raad ha sottolineato: «Questa è una dichiarazione nefasta e del tutto inaccettabile e respinta. Che Dio protegga il Libano e il popolo libanese... e che la responsabilità ricada sulle spalle di persone nobili, libere, coraggiose e indipendenti.»

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