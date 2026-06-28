Dichiarazione di Netanyahu: il governo di Beirut ha accettato la nostra presenza nel sud del Libano

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", Benjamin Netanyahu, primo ministro del regime sionista, ha affermato: «Israele e Libano hanno raggiunto un accordo per istituire due zone di sicurezza per l'attuazione sperimentale del piano di disarmo di Hezbollah.»

Netanyahu ha "rivelato" l'accordo del governo di Beirut sull'occupazione del Libano e ha detto: «Gli Stati Uniti e il Libano hanno accettato la continuazione della nostra presenza nella zona di sicurezza nel sud del Libano.»

Continuando le sue dichiarazioni, ha aggiunto: «Abbiamo raggiunto un quadro di accordo che potrebbe portare alla fine del conflitto con il Libano.»

Netanyahu ha sostenuto che questo accordo è il risultato dei colpi inferti a Hezbollah.

Proseguendo con le sue intimidazioni contro la resistenza libanese, ha dichiarato: «Continueremo a distruggere le infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano, e abbiamo ancora molte missioni da compiere.»

Il primo ministro del regime sionista, che si è rivolto agli Stati Uniti per contenere gli attacchi di Hezbollah, ha inoltre affermato: «Abbiamo distrutto circa il 90% dell'arsenale missilistico di Hezbollah.»

Ha aggiunto: «Abbiamo il controllo dell'area di Shaqif nel sud del Libano e vi resteremo.»

Netanyahu ha dichiarato: «Ho insistito affinché le forze israeliane abbiano libertà d'azione per contrastare qualsiasi minaccia in Libano.»

Il primo ministro del regime sionista ha aggiunto nelle sue dichiarazioni: «Mi sono opposto a qualsiasi tentativo di imporre il ritiro delle forze israeliane dal Libano, e ora Washington e Beirut dicono a Teheran che la questione non li riguarda.»

Attribuendosi meriti, ha dichiarato: «L'accordo con il Libano potrebbe trasformarsi in un accordo di pace.»

Netanyahu ha affermato: «Questo accordo rafforzerà il potere di Israele e del Libano e indebolirà il potere dell'Iran e di Hezbollah.»