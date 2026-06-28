Avvertimento del movimento Amal libanese sulle conseguenze dell'accordo con il regime israeliano

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", il movimento Amal ha invitato tutto il popolo libanese, con il massimo livello di vigilanza e unità nazionale, a evitare di cadere nei piani divisivi voluti dal regime sionista.

In reazione all'accordo tra il governo di Beirut e il regime di Tel Aviv, il movimento ha anche dichiarato: «Questo accordo è squilibrato e porta al consolidamento e alla fissazione di realtà favorevoli al regime sionista.»

Amal ha avvertito che questo accordo comporta anche rischi politici e di sovranità e non può essere accettato.

La Giama islamica del Libano: il criterio di ogni accordo è la salvaguardia della sovranità e il completo ritiro di Israele dal Libano

Inoltre, secondo quanto riferito dalla rete Al Jazeera, la Giama islamica del Libano ha sottolineato: «Il criterio per qualsiasi accordo [con il regime israeliano] è la piena salvaguardia della sovranità del Libano e la garanzia del ritiro dei militari sionisti da tutti i territori libanesi occupati.»

Questo gruppo ha anche avvertito: «Qualsiasi dialogo riguardante il monopolio delle armi e l'estensione della sovranità statale sul territorio libanese non deve avvenire sotto la pressione degli occupanti sionisti o sotto minaccia.»

Queste dichiarazioni giungono in risposta all'accordo tra il governo libanese e il regime sionista a Washington, mentre Hezbollah ha espresso la sua totale opposizione su vari livelli.