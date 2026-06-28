Aoun ha chiesto all'America di fare pressione su Israele per il ritiro dal sud del Libano

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", la presidenza libanese ha annunciato che Joseph Aoun ha ricevuto una telefonata da Donald Trump, suo omologo statunitense, in occasione della firma dell'accordo quadro.

Secondo una dichiarazione della presidenza libanese, Aoun ha sottolineato in questo colloquio che il governo libanese si assumerà la responsabilità dell'attuazione delle disposizioni dell'accordo.

Aoun ha espresso la speranza che gli Stati Uniti svolgano un ruolo nel prevenire qualsiasi violazione dell'accordo e nel garantire la piena attuazione degli impegni.

Secondo questo rapporto, Aoun ha chiesto a Trump che Washington faccia pressione su Israele per ritirarsi dai territori occupati nel sud del Libano.

La presidenza libanese ha aggiunto che Aoun ha anche ringraziato Trump per il suo sostegno al Libano, allo stato di diritto e alle istituzioni costituzionali e di sicurezza del paese.

Questa istituzione libanese ha aggiunto che durante la telefonata, Trump ha anche detto ad Aoun che gli Stati Uniti sosterranno l'economia del Libano e le forze di sicurezza legittime del paese.

Secondo il rapporto, Trump ha affermato che il suo paese non risparmierà alcuno sforzo per sostenere la sovranità del Libano e l'estensione del controllo statale attraverso le sue forze armate.