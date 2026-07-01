Rivelazione della collaborazione dell'azienda «Meta» con Israele per la rimozione di contenuti legati alla guerra contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, documenti pubblicati dal media americano «The Intercept» mostrano che il governo israeliano, durante la guerra con l'Iran, ha chiesto all'azienda «Meta» di rimuovere decine di contenuti pubblicati su Facebook e Instagram, tra cui materiali a sostegno dell'Iran, contenuti critici verso Israele e immagini relative agli attacchi missilistici iraniani.

Secondo il rapporto del giornale «The Intercept», le richieste del regime sionista includevano la rimozione di post a sostegno dell'Iran, materiali contrari a Israele, immagini e video relativi agli effetti degli attacchi missilistici iraniani, nonché account utente che pubblicavano analisi militari.

Questi documenti mostrano anche che l'azienda «Meta» ha acconsentito a una parte di queste richieste e ha rimosso alcuni dei contenuti indicati, sebbene la base giuridica o i criteri di questa decisione non siano stati chiaramente esposti in tutti i casi.

In un'altra parte di questo rapporto si afferma che uno dei manager di Meta, che in precedenza aveva collaborato con Benjamin Netanyahu, Primo Ministro di Israele, ha agito da intermediario tra il regime sionista e questa azienda per seguire la rimozione dei contenuti dalle piattaforme Facebook e Instagram.

Il media americano «The Intercept» non ha pubblicato ulteriori dettagli sul numero esatto di contenuti rimossi o sulla reazione ufficiale dell'azienda Meta a questi documenti.