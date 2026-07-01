Amr Moussa: L'Iran ha mostrato una resistenza intelligente contro l'America

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Russia al-Youm, Amr Moussa, ex segretario generale della Lega Araba, ha reagito alle critiche sollevate da alcuni funzionari e personalità dei media dei paesi arabi del Golfo Persico riguardo alla sua posizione nei confronti dell'Iran.

In un'intervista al podcast «Karari maa Lamis», ha dichiarato che non si dovrebbe interpretare che tutti i paesi del Golfo abbiano una posizione unanime contro di lui, e che una parte significativa delle reazioni è stata espressa sui social media.

Moussa, facendo riferimento alle critiche di Abdulrahman al-Rashed e Anwar Gargash, ha definito queste critiche rispettose e ha detto che discuterà la questione con loro in futuri incontri.

L'ex segretario generale della Lega Araba, riguardo alle sue dichiarazioni sulla «resistenza intelligente» dell'Iran, ha detto che intendeva il modo in cui l'Iran affronta gli Stati Uniti e il «regime sionista» come alleato di Washington, e questo costituiva il tema principale delle sue parole.

Allo stesso tempo ha sottolineato che considera qualsiasi attacco a uno dei paesi arabi del Golfo Persico come un attacco a tutti i paesi arabi, e che questa è sempre stata la sua posizione costante.

Amr Moussa ha inoltre respinto l'esistenza di divergenze con i paesi arabi del Golfo, precisando che i disaccordi non dovrebbero danneggiare le relazioni fraterne tra i paesi arabi, e che ci deve essere spazio per esprimere punti di vista diversi.