Funzionario israeliano: Nella guerra contro l'Iran abbiamo affrontato attacchi missilistici senza precedenti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Yaman Net, «Moshe Patel», capo dell'organizzazione per la difesa missilistica del regime sionista, ha dichiarato che il regime, durante la guerra che ha intrapreso insieme agli Stati Uniti contro l'Iran, e anche in seguito alla risposta militare iraniana, ha affrontato attacchi missilistici continui e senza precedenti.

Patel, riferendosi all'intensità degli attacchi, ha affermato che Israele durante questo conflitto ha affrontato un volume di fuoco missilistico senza precedenti.