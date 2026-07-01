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Funzionario israeliano: Nella guerra contro l'Iran abbiamo affrontato attacchi missilistici senza precedenti

1 luglio 2026 - 10:19
News ID: 1833955
Source: ABNA24
Funzionario israeliano: Nella guerra contro l'Iran abbiamo affrontato attacchi missilistici senza precedenti

Il capo dell'organizzazione per la difesa missilistica del regime sionista ha ammesso che il regime, durante la recente guerra contro l'Iran e in seguito alla risposta militare di Teheran, ha affrontato un'ondata senza precedenti e continua di attacchi missilistici.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Yaman Net, «Moshe Patel», capo dell'organizzazione per la difesa missilistica del regime sionista, ha dichiarato che il regime, durante la guerra che ha intrapreso insieme agli Stati Uniti contro l'Iran, e anche in seguito alla risposta militare iraniana, ha affrontato attacchi missilistici continui e senza precedenti.

Patel, riferendosi all'intensità degli attacchi, ha affermato che Israele durante questo conflitto ha affrontato un volume di fuoco missilistico senza precedenti.

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