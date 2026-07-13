Gharibabadi: Nessuna azione contro l'Iran deve rimanere senza risposta

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Kazem Gharibabadi, vice ministro degli Esteri per gli affari giuridici e internazionali, nella mattinata di martedì 22 Tir 1405 (13 luglio 2026) sulla sua pagina personale in uno dei social network ha scritto: "È necessario continuare la strategia di contrapposizione schiacciante contro qualsiasi aggressione militare al paese. Lo ShAm (o il Parlamento) intende approvare un atto in cui la risposta decisa e che farà pentire il sistema in caso di qualsiasi attentato alla vita della Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, dei funzionari militari e civili, sia prestabilita."

Ha aggiunto: nessuna azione contro l'Iran deve rimanere senza risposta.