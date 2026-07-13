Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'ufficio relazioni pubbliche dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, in un comunicato, ha reso noto gli attacchi con droni dell'esercito contro le basi americane nella regione.

Il testo del comunicato è il seguente:

«In risposta alle ripetute aggressioni illegali degli Stati Uniti contro il nostro paese, poche ore fa, in una nuova ondata di attacchi con droni dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, le posizioni delle forze americane, i sistemi di difesa aerea e missilistica, i bunker e i magazzini di supporto dell'esercito terrorista americano in Kuwait sono stati colpiti dai droni distruttori dell'esercito.

L'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, condannando le ripetute aggressioni del nemico americano contro alcuni centri militari, infrastrutture civili e la popolazione, nonché la grave violazione dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite, ha sottolineato: con la determinazione e la ferma volontà delle forze armate e con tutta la nostra potenza, non esiteremo un solo istante a difendere la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Iran e dei nostri cari connazionali contro qualsiasi aggressione del nemico.»