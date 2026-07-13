La partecipazione di milioni di persone ai funerali del leader martire è stato un grande referendum di fedeltà alla Rivoluzione

Secondo il corrispondente di ABNA, l’ayatollah Seyyed Ahmad Khattami, domenica sera, durante la cerimonia in commemorazione del leader martire della Rivoluzione Islamica nel santuario di Fatima Masumeh (pace su di lei), riferendosi alle dimensioni senza precedenti dei funerali e del commiato del leader martire, ha dichiarato: «Quanto accaduto in Iran e in Iraq, agli occhi di molti media mondiali, è considerato il più grande funerale della storia e il più grande raduno popolare del secolo.»

Ha aggiunto: «I media stranieri hanno definito questa partecipazione come il più grande referendum della Repubblica Islamica dell'Iran, e anche le stime minime pubblicate testimoniano la presenza di milioni di persone alla cerimonia funebre.»

L'imam del venerdì provvisorio di Teheran ha proseguito: «Anche in Iraq, milioni di persone si sono radunate nelle città di Najaf e Karbala per rendere omaggio al leader martire, e se non ci fossero state restrizioni alla partecipazione delle donne, il numero dei partecipanti avrebbe superato le cifre dichiarate.»

Ha sottolineato: «I media occidentali hanno riportato un'affluenza senza precedenti a Teheran e in altre città, e questa partecipazione appassionata era una realtà che persino gli oppositori della Repubblica Islamica non hanno potuto ignorare.»