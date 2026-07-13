Dichiarazione di Hezbollah in seguito alla scomparsa dell'ex emiro del Qatar

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, Hezbollah libanese ieri ha espresso le proprie condoglianze per la scomparsa di Hamad bin Khalifa Al Thani, ex emiro del Qatar, e ha ricordato le sue posizioni a sostegno del Libano, del suo popolo e della resistenza in diversi periodi, nonché la sua visita alla periferia meridionale di Beirut e alla città di Bint Jbeil.

Nella dichiarazione diffusa da Hezbollah si legge: «Il defunto emiro del Qatar ha svolto un ruolo di primo piano nel sostegno al Libano e nella solidarietà con il suo popolo nei momenti difficili, in particolare nel sostenere le forze di resistenza durante l'aggressione del regime sionista nel 2006. Ha anche fornito aiuti beneficenza per la ricostruzione dei villaggi distrutti.»

Hezbollah libanese ha ringraziato per la posizione del defunto emiro del Qatar a sostegno delle importanti questioni dei paesi arabi e islamici, in primo luogo la causa palestinese e i diritti del popolo palestinese di fronte agli occupanti sionisti.