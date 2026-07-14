Ansarullah: Lo Yemen non cederà di un iota sui propri diritti e sovranità

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando il sito web Al-Masirah, Muhammad al-Farah, membro dell'ufficio politico del movimento yemenita Ansarullah, ha dichiarato che l'insistenza di Sana'a sul ritorno della delegazione nazionale e dei malati con un aereo prestabilito e il suo atterraggio all'aeroporto di Sana'a dimostra l'impegno di questo paese verso i diritti nazionali e il rifiuto di qualsiasi diktat esterno.

Ha sottolineato che questa posizione dimostra che la leadership yemenita, indipendentemente dal costo dei sacrifici, non si tirerà indietro nei suoi sforzi per ottenere i diritti del popolo.

Al-Farah, in una serie di tweet sul suo account personale sulla piattaforma "X", ha chiarito che l'insistenza di Sana'a sul ritorno della delegazione yemenita e dei malati in patria è un messaggio chiaro di rifiuto dell'imposizione di condizioni e diktat.

Ha osservato che questa posizione dimostra la disponibilità di Sana'a a continuare gli sforzi per recuperare i diritti nazionali e a rifiutare qualsiasi soluzione che comprometta la sovranità o imponga nuove realtà.

Questo alto membro di Ansarullah ha aggiunto che l'insistenza di Sana'a sull'atterraggio dell'aereo in territorio yemenita, nonostante le sfide, esprime la ferma convinzione che la libertà di movimento e il ritorno dei malati e degli sfollati sono un diritto legittimo e inalienabile, e che il popolo yemenita lo considera parte della battaglia per la riconquista della sovranità e la revoca del blocco.