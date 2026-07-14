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Le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti hanno raggiunto il livello più basso dal 1983

14 luglio 2026 - 17:24
News ID: 1840208
Source: ABNA24
Le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti hanno raggiunto il livello più basso dal 1983

I dati del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti mostrano che le riserve strategiche di petrolio del paese hanno raggiunto la scorsa settimana il livello più basso degli ultimi 43 anni.

Secondo l'agenzia di stampa Mehr citando Reuters, i dati del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti mostrano che le riserve strategiche di greggio del paese nella settimana terminata il 10 luglio sono diminuite di circa 3 milioni di barili, raggiungendo 316 milioni e 500 mila barili, il livello più basso dall'aprile 1983.

La diminuzione delle riserve è dovuta all'accordo degli Stati Uniti per prelevare 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche.

Secondo i dati di questo dipartimento, le riserve strategiche di petrolio del paese sono diminuite di 98 milioni e 900 mila barili dall'inizio della guerra degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran alla fine di febbraio.

Le riserve petrolifere totali degli Stati Uniti, comprese le riserve commerciali e strategiche, al 3 luglio sono diminuite di 123 milioni e 900 mila barili, raggiungendo 730 milioni e 800 mila barili, il livello più basso dal 1984.

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