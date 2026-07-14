Le riserve strategiche di petrolio degli Stati Uniti hanno raggiunto il livello più basso dal 1983

Secondo l'agenzia di stampa Mehr citando Reuters, i dati del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti mostrano che le riserve strategiche di greggio del paese nella settimana terminata il 10 luglio sono diminuite di circa 3 milioni di barili, raggiungendo 316 milioni e 500 mila barili, il livello più basso dall'aprile 1983.

La diminuzione delle riserve è dovuta all'accordo degli Stati Uniti per prelevare 172 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche.

Secondo i dati di questo dipartimento, le riserve strategiche di petrolio del paese sono diminuite di 98 milioni e 900 mila barili dall'inizio della guerra degli Stati Uniti e del regime sionista contro l'Iran alla fine di febbraio.

Le riserve petrolifere totali degli Stati Uniti, comprese le riserve commerciali e strategiche, al 3 luglio sono diminuite di 123 milioni e 900 mila barili, raggiungendo 730 milioni e 800 mila barili, il livello più basso dal 1984.