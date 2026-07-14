Secondo l'agenzia di stampa Abna, Associated Press ha riportato un aumento delle perdite dell'esercito americano nella guerra con l'Iran e ha dichiarato che un pilota della marina americana è stato ucciso in un incidente di elicottero nel Mar Arabico all'inizio di luglio.

Tuttavia, l'agenzia ha dichiarato che il numero ufficiale delle perdite dell'esercito in questa guerra è di soli 14 e ha precisato che il numero di soldati americani feriti fino a lunedì ha superato la soglia dei 400. Tim Hawkins, un portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM), ha dichiarato che la maggior parte dei feriti ha riportato "lesioni cerebrali traumatiche" (TBI).

La marina americana aveva inizialmente descritto l'incidente dell'elicottero, avvenuto il 1° luglio, come un "atterraggio di emergenza" e aveva dichiarato che non c'erano segni che l'emergenza fosse stata causata da un'azione ostile. Altri tre membri dell'equipaggio dell'elicottero sono stati salvati poco dopo l'incidente.

Secondo questo rapporto, il numero totale di militari feriti ha raggiunto 414, che secondo l'AP include un membro dell'aeronautica americana aggiunto a questo elenco lunedì.

Le "lesioni cerebrali traumatiche", spesso causate da esplosioni ravvicinate (anche dall'esplosione di una granata o di un razzo), possono avere effetti a lungo termine e complessi sulla salute mentale e sulle capacità cognitive dei soldati. Questo problema è diventato una delle principali sfide per i militari dopo le recenti guerre americane in Medio Oriente.

Sebbene gli Stati Uniti abbiano dichiarato che il numero dei feriti di guerra supera i 400, la mancanza di dati precisi da parte del CENTCOM sulla natura delle loro ferite lascia ambiguità sulla reale entità delle perdite americane. Gli americani hanno già dimostrato in precedenza, specialmente durante l'operazione missilistica iraniana contro la base di Ain al-Asad, di censurare le notizie riguardanti le loro reali perdite in guerra.