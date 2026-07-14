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Brasile: Siamo contrari all'attacco americano all'Iran; Trump è un pirata

14 luglio 2026 - 17:24
News ID: 1840209
Source: ABNA24
Brasile: Siamo contrari all'attacco americano all'Iran; Trump è un pirata

Il presidente del Brasile, opponendosi all'attacco aggressivo degli Stati Uniti contro l'Iran, ha dichiarato che Trump si sta dedicando alla pirateria nello Stretto di Hormuz.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando la rete Al-Mayadeen, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile, ha dichiarato che il Brasile si oppone all'attacco americano all'Iran.

Ha sottolineato: «Non accettiamo l'attacco americano all'Iran e avvertiamo che il costo della guerra influenzerà direttamente i prezzi dei generi alimentari di base.»

Il presidente brasiliano ha anche criticato le politiche di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, e ha dichiarato: «Trump si sta dedicando alla pirateria imponendo una tassa del 20% sulle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz.»

Queste dichiarazioni arrivano mentre il presidente americano, in un messaggio sul social network Truth Social, ha affermato: «Lo Stretto di Hormuz rimarrà aperto – con o senza l'Iran! L'America sarà conosciuta come il guardiano dello Stretto di Hormuz. Ma in tutta equità, per svolgere questa missione e garantire la sicurezza di questa parte del mondo così tesa, tutti i costi devono essere compensati. Per questo motivo, il 20% del valore di tutti i carichi in transito sarà riscosso come compenso per questa missione.»

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