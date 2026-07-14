Brasile: Siamo contrari all'attacco americano all'Iran; Trump è un pirata

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando la rete Al-Mayadeen, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente del Brasile, ha dichiarato che il Brasile si oppone all'attacco americano all'Iran.

Ha sottolineato: «Non accettiamo l'attacco americano all'Iran e avvertiamo che il costo della guerra influenzerà direttamente i prezzi dei generi alimentari di base.»

Il presidente brasiliano ha anche criticato le politiche di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, e ha dichiarato: «Trump si sta dedicando alla pirateria imponendo una tassa del 20% sulle navi che transitano attraverso lo Stretto di Hormuz.»

Queste dichiarazioni arrivano mentre il presidente americano, in un messaggio sul social network Truth Social, ha affermato: «Lo Stretto di Hormuz rimarrà aperto – con o senza l'Iran! L'America sarà conosciuta come il guardiano dello Stretto di Hormuz. Ma in tutta equità, per svolgere questa missione e garantire la sicurezza di questa parte del mondo così tesa, tutti i costi devono essere compensati. Per questo motivo, il 20% del valore di tutti i carichi in transito sarà riscosso come compenso per questa missione.»