Forti esplosioni sulle basi degli occupanti americani in Kuwait e Giordania

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando i media, le esplosioni hanno scosso le basi degli occupanti americani in Kuwait e l'eco di queste esplosioni è stato udito in Iraq.

In precedenza, i media avevano anche riferito di forti esplosioni udite presso la base aerea "Muwaffaq as-Salti" in Giordania, appartenente ai militari americani, e anche presso la Quinta Flotta americana in Bahrain.

Secondo questo rapporto, un attacco missilistico contro la base aerea "Muwaffaq as-Salti" in Giordania ha causato enormi esplosioni e scosse simili a un terremoto sulla base.

Secondo questo rapporto, anche il traffico aereo all'aeroporto di Amman è stato sospeso.

Il sito di notizie "Filastin al-Aan" ha anche riferito che altre esplosioni hanno scosso la base di Re Hussein in Giordania.

La rete televisiva "Al-Ghadir" ha anche riferito che le esplosioni hanno scosso le basi americane in Bahrain.

"Filastin al-Aan" ha anche riferito di forti esplosioni riguardanti la Quinta Flotta americana in Bahrain e ha aggiunto che missili hanno colpito due obiettivi sulla base militare americana in Bahrain.

Il Ministero dell'Interno del Bahrain, in un comunicato ufficiale, ha annunciato l'attivazione delle sirene di allarme nel paese e ha chiesto ai cittadini di mantenere la calma e seguire le istruzioni di sicurezza.

Nel comunicato ufficiale del Ministero dell'Interno del Bahrain, pubblicato sul social network X, tutti i cittadini e i residenti stranieri sono stati invitati a mantenere la calma, a dirigersi verso luoghi sicuri e a seguire le notizie e gli avvisi aggiuntivi esclusivamente dalle fonti ufficiali e dai media del paese.

Le autorità del Bahrain non hanno ancora fornito ulteriori dettagli sulla causa esatta di questo evento (possibilmente un'esercitazione o un'emergenza).

Gli attacchi del Corpo delle Guardie della Rivoluzione contro le posizioni e le basi degli occupanti americani nella regione avvengono in risposta all'aggressione delle forze americane contro alcune aree dell'Iran.