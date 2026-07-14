Portavoce dell'esercito: Le forze armate non cederanno di un millimetro sullo Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il generale di brigata Mohammad Akraminia, portavoce dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, intervenendo a una riunione popolare in piazza "Ibn Sina" nel quartiere Khaniabad di Teheran, ha espresso le sue condoglianze per il martirio del leader della rivoluzione e di altri comandanti e, riferendosi alla resistenza della gente per le strade, ha dichiarato: «Da più di 4 mesi voi, cari cittadini, siete coraggiosamente presenti nelle piazze, sostenete le forze armate e avete vanificato tutti i piani del nemico.»

Ha aggiunto: «La vostra partecipazione, cari cittadini, alla cerimonia funebre del corpo puro del leader martire della rivoluzione è stata anche un evento senza precedenti al mondo, che è rimasto negli annali della storia. Questa partecipazione è stata un'epopea unica i cui effetti civili si manifesteranno gradualmente.»

Il generale Akraminia ha proseguito: «Questa vostra partecipazione entusiasta, cari cittadini, nelle piazze dimostra la continuazione della via del leader martire della Rivoluzione Islamica. Il nemico ha cercato di distruggere il sistema assassinando il leader della rivoluzione e i comandanti, ma la presenza del popolo nelle piazze ha mostrato l'attaccamento della nazione iraniana alla via degli imam della rivoluzione. Questo attaccamento e questa resistenza del popolo nelle piazze hanno neutralizzato i piani malvagi del nemico.»

Il portavoce dell'esercito, in un'altra parte del suo intervento, ha fatto riferimento ai recenti crimini dell'esercito terroristico americano in Iran e ha dichiarato: «Gli Stati Uniti e l'attuale presidente di questo paese, che è in realtà una persona corrotta e criminale, hanno una lunga storia di malafede. Prima della rivoluzione, il 28 Mordad 1332 (19 agosto 1953), non tollerarono la nazionalizzazione dell'industria petrolifera come uno dei diritti del popolo iraniano e organizzarono quel colpo di Stato. All'epoca non si parlava di Rivoluzione Islamica. Naturalmente, la loro ostilità verso la Rivoluzione Islamica e il sistema della Repubblica Islamica dell'Iran è molto più grande, perché gli americani hanno fondamentalmente problemi con la tutela degli interessi di tutti i popoli amanti della libertà, incluso il popolo iraniano, e la Rivoluzione Islamica è il portabandiera dell'indipendenza, della potenza e della ricerca di libertà della nazione iraniana.»

Egli ha osservato che gli americani nel memorandum di fine guerra avevano accettato gli accordi iraniani sullo Stretto di Hormuz, ma ipocritamente hanno cercato di creare una nuova rotta, e ha affermato: «Le forze armate dell'Iran islamico si sono opposte con dignità alla malafede degli americani e hanno dichiarato che qualsiasi azione nello Stretto di Hormuz diversa da quelle previste nel memorandum subirà una risposta decisa dall'Iran islamico.»