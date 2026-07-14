Manifestazioni di milioni di persone in Yemen per condannare l'attacco degli aggressori sauditi

Secondo l'agenzia di stampa Abna, la rete televisiva Al-Masirah ha riferito che da alcune ore si svolgono manifestazioni su larga scala nella provincia di Saada per condannare l'aggressione della coalizione saudita contro il territorio di questo paese.

La scorsa notte e ieri anche varie zone dello Yemen sono state teatro di vaste manifestazioni popolari per condannare l'attacco del regime degli Al Saud all'aeroporto militare di Sana'a. Le tribù e il popolo dello Yemen nelle province di Hajjah, Al-Mahwit, Raima, Ad-Dali, Ibb, Taiz e Amran, con raduni giganteschi e marce imponenti, hanno espresso la loro ferma protesta contro le continue aggressioni dell'Arabia Saudita e l'attacco all'aeroporto internazionale di Sana'a. Questi raduni si sono svolti con la dichiarazione dello stato di prontezza al combattimento per porre fine alle aggressioni, rimuovere l'assedio e sostenere pienamente le decisioni della leadership e delle forze armate.