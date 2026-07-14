Sostegno del movimento iracheno Nujaba agli yemeniti nel contrasto all'aggressione saudita

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Masirah, lo sceicco Abdulqadir al-Karbalai, vice militare del movimento iracheno "Nujaba", in una dichiarazione ha definito le eroiche posizioni degli yemeniti nel contrastare l'aggressione saudita motivo di orgoglio per la resistenza irachena e per tutti i liberi del mondo.

Lo sceicco al-Karbalai in questa dichiarazione ha sottolineato: «Le eroiche posizioni che gli Ansarullah yemeniti stanno assumendo nel contrastare l'aggressione wahhabita guidata dal regime saudita dipendente, sono motivo di orgoglio e vanto per ogni uomo libero in tutto il mondo.»

Ha aggiunto: «Stringiamo calorosamente le loro mani e li sosteniamo nella battaglia che ritengono giusta; poiché il diritto degli oppressi non viene strappato a questi mercenari se non con la forza delle braccia e l'imposizione dell'equazione di deterrenza.»

Il vice militare di Nujaba ha sottolineato che la resistenza irachena «con il permesso di Dio, rimarrà un fronte unito e un corpo coeso per affrontare i nemici di Dio e dell'umanità finché Dio non porterà a compimento la Sua volontà stabilita.»

In conclusione ha sottolineato: «La vittoria viene solo da Dio, e il buon esito è per i timorati di Dio.»