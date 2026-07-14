Calo del sostegno al regime sionista tra i giovani ebrei americani

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando il giornale The Hill, un nuovo sondaggio i cui risultati sono stati pubblicati lunedì mostra un evidente calo dell'importanza del sostegno al regime sionista per i giovani ebrei americani – giovani che si rivolgono sempre più ad altri strumenti e metodi per connettersi con la propria identità culturale e religiosa.

Questo sondaggio, condotto da Associated Press in collaborazione con il NORC Center for Public Policy Research, sottolinea che solo il 42% degli ebrei americani sotto i 45 anni considera il sostegno al regime sionista un principio importante per la propria identità religiosa.

Inoltre, il 37% degli ebrei sotto i 45 anni ritiene che l'aggressione del regime sionista nella Striscia di Gaza costituisca chiaramente un genocidio.

Un team di esperti nominato dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha concluso il mese scorso che Israele ha effettivamente commesso un genocidio nella Striscia di Gaza.