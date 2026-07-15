Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Novosti, i risultati del sondaggio condotto dall'istituto YouGov su richiesta della rivista The Economist mostrano che solo il 27% degli americani approva l'aggressione del proprio paese contro l'Iran.

Secondo questo rapporto, il 57% degli americani che hanno partecipato al sondaggio ha dichiarato che la provocazione bellica del proprio paese contro l'Iran è stato un errore.

La maggior parte di coloro che si oppongono all'aggressione statunitense contro l'Iran sono tra i sostenitori del Partito Democratico.

A questo sondaggio hanno partecipato più di 1.600 cittadini americani.