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Guardiani della Rivoluzione: abbiamo colpito hangar per armi e rampe per droni MQ‑9

15 luglio 2026 - 12:33
Codice notizia: 1840503
Source: ABNA24
Guardiani della Rivoluzione: abbiamo colpito hangar per armi e rampe per droni MQ‑9

I Guardiani della Rivoluzione islamica hanno annunciato in un comunicato che diversi hangar per il deposito di armi, pezzi di imbarcazioni e velivoli nemici, e rampe per lo schieramento di droni MQ‑9 sono stati colpiti durante la terza ondata.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i Guardiani della Rivoluzione islamica hanno diffuso una nota in cui si afferma che diversi hangar per la custodia di armi, componenti di natanti e aeromobili del nemico, e le rampe per il posizionamento dei droni MQ‑9 sono stati bersagliati nella terza ondata.

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