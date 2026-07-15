Guardiani della Rivoluzione: abbiamo colpito hangar per armi e rampe per droni MQ‑9

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i Guardiani della Rivoluzione islamica hanno diffuso una nota in cui si afferma che diversi hangar per la custodia di armi, componenti di natanti e aeromobili del nemico, e le rampe per il posizionamento dei droni MQ‑9 sono stati bersagliati nella terza ondata.
15 luglio 2026 - 12:33
Codice notizia: 1840503
Source: ABNA24
I Guardiani della Rivoluzione islamica hanno annunciato in un comunicato che diversi hangar per il deposito di armi, pezzi di imbarcazioni e velivoli nemici, e rampe per lo schieramento di droni MQ‑9 sono stati colpiti durante la terza ondata.
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