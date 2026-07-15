Gharibabadi: abbiamo proposto a Oman una nuova rotta per il transito delle navi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Kazem Gharibabadi, viceministro degli Esteri per gli affari giuridici e internazionali, ha aggiunto in un'intervista televisiva: in condizioni di guerra, quando la sicurezza nazionale e gli interessi nazionali di un paese vengono attaccati, non si può parlare del diritto internazionale solo con un approccio ordinario.

Ha detto: alcuni potrebbero dire che i diplomatici non dovrebbero usare un linguaggio del genere, ma la realtà è che quando un paese è in guerra e i principi fondamentali del diritto internazionale sono stati violati dagli aggressori, non si può pretendere che quel paese, senza tener conto di queste circostanze, continui a insistere solo sull'adempimento degli obblighi del diritto internazionale come in tempo di pace.

Gharibabadi ha proseguito: ho fatto questa premessa perché alcuni sostengono che lo Stretto di Hormuz si trovi tra due paesi, ovvero Iran e Oman, e che pertanto vada rispettata la sovranità dell'Oman, e che questo paese abbia il diritto di mantenere aperta la rotta per le navi mercantili nelle proprie acque. Dal punto di vista giuridico, questo argomento può essere sollevato in condizioni normali, poiché anche l'Oman è considerato uno degli stati rivieraschi dello Stretto di Hormuz.

Ha aggiunto: ma qui ci sono due punti fondamentali. Primo, siamo in una situazione di guerra. Lo Stretto di Hormuz potrebbe essere usato dagli aggressori per mettere a repentaglio la sicurezza nazionale dell'Iran e per facilitare alcune operazioni militari contro il paese. Se l'Iran controlla solo le proprie acque territoriali, ma non esercita una vigilanza efficace sulle altre parti dello Stretto, la minaccia alla sicurezza nazionale attraverso quella rotta rimarrebbe. Quindi, la questione non riguarda solo la sovranità dell'Oman.

Il viceministro degli Esteri per gli affari giuridici e internazionali ha proseguito: il secondo punto è che l'Oman è sempre stato un buon vicino per la Repubblica Islamica dell'Iran e in vari periodi, tra cui l'ultima guerra, ha assunto posizioni di principio contrarie all'espansione del conflitto. Le relazioni tra Iran e Oman sono diverse da quelle con molti paesi della regione del Golfo Persico e si basano sulla cooperazione e sul rispetto reciproco. Pertanto, la Repubblica Islamica dell'Iran non ha intenzione di violare la sovranità dell'Oman.