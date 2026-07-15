Baqa'i: L'elenco dei crimini americani contro gli iraniani si allunga ogni giorno

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Ismail Baqa'i, portavoce del Ministero degli Esteri, sulla sua pagina personale, in riferimento all'aggressione militare statunitense contro località nel nostro paese, inclusa la provincia di Hormozgan, martedì 23 Tir 1405 (14 luglio 2026), che ha portato al martirio di tre membri della famiglia di un guardia ambientale nel distretto di Hajiabad, ha scritto: «L'elenco dei crimini americani contro gli iraniani si allunga ogni giorno, e con ogni giorno che passa, gli Stati Uniti svelano un nuovo capitolo della loro ostilità contro l'Iran; all'alba di martedì, l'esercito terrorista americano ha attaccato un posto di soprintendenza ambientale nel villaggio di Seyyed-Jozar, distretto di Hajiabad, nel nord di Hormozgan, uccidendo tre membri della famiglia del signor Javad Hassan-Zadeh, il laborioso guardia ambientale.»

Ha aggiunto: «Questo è solo l'ultimo esempio degli atroci crimini di guerra americani negli ultimi quattro mesi e mezzo, iniziati con l'assassinio di leader, bambini, donne e uomini iraniani a Teheran, Minab, Lamerd e altrove il 9 Esfand 1404 (28 febbraio 2026).»

Baqa'i ha sottolineato: «Ogni nuovo crimine rafforza la determinazione degli iraniani a perseguire la giustizia e a processare e punire gli esecutori e i mandanti di questi crimini.»