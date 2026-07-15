Pezeshkian: Non tutte le parole meritano una risposta da parte dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Masoud Pezeshkian, Presidente dell'Iran, a margine della cerimonia odierna in commemorazione del leader martire della Rivoluzione, tenutasi al Mosalla di Teheran, rispondendo alle dichiarazioni del presidente americano, ha definito tali parole «scortesi» e ha detto che dichiarazioni del genere caratterizzano chi le pronuncia e non sono degne di una replica da parte dell'Iran.

Facendo riferimento ai presunti obiettivi dei nemici contro l'Iran, ha dichiarato: «Coloro che pensavano di poter dividere l'Iran non hanno raggiunto i loro obiettivi nella pratica, e la Repubblica Islamica, in base alla sua fede e convinzione, difenderà ogni centimetro del proprio territorio.»

Il Presidente ha inoltre sottolineato l'importanza della coesione nazionale e ha definito la preservazione dell'unità e della solidarietà interna il primo passo per il proseguimento del cammino del paese, aggiungendo: «Qualsiasi parola o azione che porti a divisioni e discordie nella società indebolirà la potenza nazionale.»