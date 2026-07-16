Comando di Khatam: Colpite le infrastrutture – distruggeremo tutte le infrastrutture rimaste nella regione

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il colonnello Ibrahim Zolfaghari, portavoce del Comando centrale di Khatam al-Anbiya, ha avvertito i nemici dichiarando: Colpite le infrastrutture – distruggeremo tutte le infrastrutture rimaste nella regione.

Il testo integrale delle dichiarazioni del colonnello Ibrahim Zolfaghari è il seguente:

L'America criminale continua la sua illegalità e la destabilizzazione della regione.

In primo luogo, si ribadisce che in nessuna circostanza e in nessun modo permetteremo all'America, in quanto paese straniero ed extraregionale, di interferire nello Stretto di Hormuz. Questa è la linea rossa invalicabile dell'Iran.

Qualora le recenti minacce del presidente americano, vuoto all'interno, riguardanti il prendere di mira le infrastrutture dell'Iran islamico da parte dell'esercito aggressivo di quel paese venissero attuate, tutto ciò che, grazie alla nobiltà iraniana, è ancora rimasto intatto – cioè tutte le infrastrutture nella regione – sarà distrutto dai colpi d'acciaio delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, in modo che non ne rimanga traccia e come se non fossero mai esistite.

Il nemico ignorante sappia: il momento dell'epopea per noi non è il momento dell'esitazione. Ciò che viene compiuto dalle forze armate iraniane non è un colpo alla pari, ma un colpo superiore. Colpi che saranno più duri, più estesi e più devastanti che mai. Il fuoco dell'ira di una nazione che non si è mai arresa brucerà l'aggressore.