Distruzione del radar di scoperta e controllo aereo presso la base di Sheikh Isa in Bahrain

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'Ufficio relazioni pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, nel suo comunicato n. 18, ha dichiarato: il radar di scoperta e controllo aereo e la stazione di pompaggio dei serbatoi di carburante dei caccia del nemico aggressore presso la base di Sheikh Isa in Bahrain sono stati completamente distrutti.

In risposta al crimine dell'esercito americano che ha aggredito le basi costiere e alcune aree civili, tra cui un ospedale pediatrico oncologico e un impianto di produzione di acqua per i pellegrini di Karbala nella zona di confine della provincia di Ilam, i vostri figli potenti e combattenti – le forze navali delle Guardie della Rivoluzione – nell'undicesima ondata dell'operazione «Nasr-2» con il motto sacro «Ya Ali Asghar (pace su di lui)» e con un attacco devastante contro la base americana di Sheikh Isa (Bahrain), hanno completamente distrutto il radar di scoperta e controllo aereo e la stazione di pompaggio dei serbatoi di carburante dei caccia del nemico aggressore, e questa battaglia continua.