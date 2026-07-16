Esercito: basi e centri americani in Kuwait e Bahrain sono stati presi di mira

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'Ufficio relazioni pubbliche dell'esercito, poche ore fa, nella decima fase dell'operazione «Sa'ege» (Fulmine), i droni «Arash» dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran hanno preso di mira i sistemi radar, il sistema di difesa aerea Patriot e i serbatoi di carburante dell'esercito terrorista americano presso la base di Ali Al-Salem in Kuwait.

Il sistema Patriot aveva il compito di difesa aerea e protezione di questa base, nonché degli aerei da trasporto e dei droni avanzati, incluso l'MQ-9.

Anche in un'altra ondata di attacchi, i sistemi di comunicazione e i radar, inclusi i radar Super Hawk, nonché le installazioni e i sistemi Patriot dell'esercito terrorista americano schierati nel sito di difesa aerea della base di Sheikh Isa in Bahrain, sono stati colpiti da attacchi con droni.

Questa base, che funge anche da sede per le unità di supporto degli aerei americani, ha subito gravi danni a causa dei riusciti attacchi con droni e missili dell'esercito e delle Guardie della Rivoluzione.

L'esercito, sottolineando che l'audacia, l'insolenza, le minacce e le aggressioni del nemico non fanno che aumentare la nostra motivazione e potenza difensiva, ha aggiunto: La potenza dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran si fonda e si basa sul nobile e resistente popolo, sulla capacità combattiva e sullo spirito tratto dal valore e dal coraggio dei martiri di alto rango, del Leader e del Signor Martire dell'Iran, per difendere gli interessi nazionali e la giustizia della Repubblica Islamica dell'Iran, e secondo il comando divino «severi verso i miscredenti, misericordiosi tra loro», rimaniamo saldi e incrollabili di fronte al nemico.