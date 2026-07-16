Zahrabi: La stima dei danni ambientali nello Stretto di Hormuz è in fase di studio

Hamid Zahrabi, vicepresidente per l'ambiente naturale e la biodiversità dell'Organizzazione per la protezione ambientale, in un'intervista al corrispondente di «Mehr» riguardo all'ultima situazione della stima dei danni ambientali subiti dallo Stretto di Hormuz, ha affermato: l'esame dell'entità dei danni arrecati all'ambiente, alla biodiversità del paese e delle inquinamenti derivanti dalle emissioni di sostanze inquinanti è ancora all'ordine del giorno dell'Organizzazione per la protezione ambientale, e gli studi tecnici in questo campo continuano.

Ha aggiunto: per quanto riguarda le aree terrestri sotto la gestione dell'Organizzazione per la protezione ambientale, grazie all'accesso alle informazioni e alla possibilità di raccogliere dati sul campo, le valutazioni sono state effettuate e l'ammontare dei danni è stato stimato.

Secondo Zahrabi, i risultati di queste valutazioni sono stati inviati alle autorità competenti per i procedimenti legali e amministrativi.

Il vicepresidente per l'ambiente naturale e la biodiversità dell'Organizzazione per la protezione ambientale, riferendosi alla situazione dello Stretto di Hormuz e di altri ecosistemi marini, ha dichiarato: gli studi relativi a questa parte sono condotti dal vicepresidente per l'ambiente marino dell'Organizzazione. A causa della natura dinamica e fluida degli ambienti marini, la stima dei danni ambientali in queste aree è più complessa rispetto agli ecosistemi terrestri e richiede indagini accurate e scientifiche.

Ha sottolineato: la stima dei danni ambientali subiti dallo Stretto di Hormuz e da altri ecosistemi marini sarà annunciata dopo il completamento degli studi e la sintesi dei risultati.