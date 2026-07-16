Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale Mohebbi, portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha scritto sulla sua pagina personale: il nemico non deve pensare di poter mantenere l'attuale equazione del combattimento e trasformare la guerra in una guerra di logoramento.
Ha aggiunto: le operazioni dell'Iran sono attualmente concentrate sulla distruzione delle infrastrutture offensive degli Stati Uniti nella regione. Successivamente inizieranno i prossimi passi.
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