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Le operazioni dell'Iran sono attualmente concentrate sulla distruzione delle infrastrutture offensive degli Stati Uniti

16 luglio 2026 - 11:22
Codice notizia: 1840895
Source: ABNA24
Le operazioni dell'Iran sono attualmente concentrate sulla distruzione delle infrastrutture offensive degli Stati Uniti

Il portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha sottolineato: le operazioni dell'Iran sono attualmente concentrate sulla distruzione delle infrastrutture offensive degli Stati Uniti nella regione. Successivamente inizieranno i prossimi passi.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale Mohebbi, portavoce del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha scritto sulla sua pagina personale: il nemico non deve pensare di poter mantenere l'attuale equazione del combattimento e trasformare la guerra in una guerra di logoramento.

Ha aggiunto: le operazioni dell'Iran sono attualmente concentrate sulla distruzione delle infrastrutture offensive degli Stati Uniti nella regione. Successivamente inizieranno i prossimi passi.

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