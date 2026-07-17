Distruzione dei caccia e degli aerei rifornitori americani di stanza in Giordania

Secondo l’agenzia di stampa Abna, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica in un comunicato ha annunciato la distruzione di diversi rifornitori e caccia americani con missili balistici e numerosi droni.

Il testo del comunicato è il seguente:

“Nobile popolo della Giordania;

Popoli nobili della terra calpestata dai piedi dei profeti divini, o voi che più di tutti i popoli del mondo siete vicini alla Palestina e conoscete meglio le sofferenze degli oppressi di Gaza e della Cisgiordania – dopo il nostro attacco dello scorso anno alla base di Al-Udeid in Qatar, l’esercito americano assassino di bambini, per allontanare il proprio centro di comando dall’intenso fuoco dei combattenti dell’Islam, ha trasferito il centro di comando delle forze americane nella regione (CENTCOM) dal Qatar ad Al-Azraq, nella vostra terra. E da allora fino ad oggi, il centro di comando della malvagità contro il popolo palestinese e gli altri paesi islamici si trova nella vostra terra e a vostra portata.

Oltre al CENTCOM, una base aerea e decine di rifornitori americani, F-35, F-15 e F-16 sono di stanza nella vostra terra, da dove effettuano attacchi aerei contro il popolo oppresso della Palestina, dell’Iran e del Libano.

La scorsa notte, l’esercito americano assassino di bambini ha compiuto un’altra malvagità e ha utilizzato le sue basi in Giordania per commettere un grave crimine di guerra – colpendo obiettivi civili, tra cui diversi ponti, aree residenziali e una stazione di pompaggio dell’acqua a Bandar Abbas, nel sud dell’Iran.

In risposta a questa malvagità, i combattenti dell’Islam, nella 14ª ondata dell’operazione Nasr-2, con il motto benedetto “O Sahib az-Zaman (che Allah affretti la sua venuta), aiutami!”, in due fasi hanno preso di mira i caccia e i rifornitori americani di stanza in Giordania con diversi missili balistici e numerosi droni, provocando la distruzione di diversi rifornitori e caccia americani e gravi danni a un numero ancora maggiore di essi.”