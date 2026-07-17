Reazione del presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento agli attacchi americani

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ebrahim Azizi, presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento, ha affermato: «I crimini dell'America nel sud del paese – come la scuola di Minab, l'ospedale pediatrico oncologico di Ahvaz, il palazzetto dello sport di Lamerd, i ripetuti attacchi contro aree residenziali e civili e altri – testimoniano l'impotenza e la disperazione dell'esercito che si spaccia per difensore dei diritti umani di fronte all'Iran, vincitore della guerra dei 12 giorni e della battaglia del Ramadan.»

Il presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento ha precisato: «Il nobile Sud è sempre stato il baluardo della difesa dell'Iran, e il cuore di tutti i connazionali è lì. I nemici del valoroso popolo iraniano devono sapere che le forze del Parlamento non passeranno sopra il sangue versato degli innocenti e renderanno la loro vita nera.»