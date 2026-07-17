Attacco a sorpresa dell'Iran al centro di comando della base militare americana in Siria

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Arabi, i Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran hanno dichiarato di aver effettuato un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano nell'area di At-Tanf in Siria.

Secondo questo rapporto, i Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran hanno sottolineato che finché gli attacchi americani continueranno, né petrolio né gas verranno esportati attraverso lo Stretto di Hormuz, e il controllo completo dello Stretto di Hormuz rimane nelle loro mani, e finché l'aggressione americana continuerà, nemmeno una goccia di petrolio e gas verrà esportata da questa regione.

I Guardiani della Rivoluzione Islamica dell'Iran hanno inoltre annunciato che, oltre alla distruzione di un sistema radar, sono stati distrutti anche diversi elicotteri per operazioni speciali.

La scorsa notte e stamattina, oltre alla base di At-Tanf, l'Iran ha anche preso di mira le basi americane in Qatar, Bahrain, Kuwait e Giordania con massicci attacchi missilistici e con droni.