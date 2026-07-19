Rivelati i dettagli dei colpi devastanti dell'Iran; decine di militari americani feriti durante la fuga

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale The New York Times ha riconosciuto che l'Iran ha causato danni a un gran numero di elicotteri americani in Giordania. Questi elicotteri sono del tipo Black Hawk e ciascuno di essi ha un valore di 21 milioni di dollari.

Il giornale ha riportato citando funzionari americani: le nostre forze in Giordania hanno assistito a 4 attacchi dell'Iran nell'arco di 5 giorni, che hanno provocato morti e feriti. I colpi dell'Iran hanno ferito decine di militari e causato gravi danni agli elicotteri americani.

Hanno aggiunto: l'Iran dispone ancora di vaste riserve di missili e può superare i sistemi di difesa aerea americani più che in passato. La Giordania, in quanto ospite delle principali basi aeree americane, ha un'importanza particolare poiché, prima dell'inizio della guerra, il Pentagono ha trasferito parte delle sue forze dal Bahrain, dagli Emirati Arabi Uniti e dal Qatar verso aree più sicure in Giordania e nei territori occupati. Anche il ruolo della Giordania nel sostenere le operazioni americane era aumentato. Il primo colpo dell'Iran ha colpito un'installazione sulla base aerea di Re Faisal, ferendo 5 militari americani. Il secondo colpo ha colpito la base orientale della Giordania, dove erano schierati elicotteri americani. 48 ore fa, missili iraniani hanno colpito la base di Muwaffaq as-Salti ad al-Azraq, e 20 militari americani che fuggivano verso i rifugi sono rimasti feriti. L'Iran ha nuovamente colpito questa base venerdì, causando la morte di due militari americani e il ferimento di altri quattro.

CBS News ha anche riferito, citando un funzionario americano, che il colpo dell'Iran ha causato la morte di due militari americani sulla base di Muwaffaq as-Salti in Giordania.

In precedenza, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in reazione alla morte di due militari americani in Giordania, aveva definito l'incidente «molto triste».

Il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) ha confermato la morte di due militari americani nei colpi dell'Iran contro la base delle forze americane in Giordania.

Trump ha detto: vedere che una cosa del genere accada è doloroso per noi; questo incidente è molto triste.