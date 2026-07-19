Continuano gli attacchi israeliani su Gaza; 10 persone sono state martirizzate

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al Jazeera, fonti ospedaliere a Gaza hanno annunciato: da sabato mattina, 10 palestinesi, tra cui tre bambini, sono stati martirizzati negli attacchi israeliani sulla città di Gaza.

La stessa rete ha anche riferito di un attacco aereo dell'esercito israeliano contro l'insediamento di Al-Qarara, a nord della città di Khan Yunis.

Anche le fonti dei soccorsi e dell'emergenza di Gaza hanno annunciato che a seguito dell'attacco al quartiere Al-Zeitoun, a sud-est della città di Gaza, diverse persone sono rimaste ferite.

Secondo questi rapporti, in questo attacco è stata martirizzata almeno una donna e diverse altre sono rimaste ferite.

D'altra parte, anche «Mahmoud Bassal», portavoce dell'organizzazione di soccorso e salvataggio di Gaza, ha annunciato: a seguito dell'attacco israeliano contro una tenda per gli sfollati in via Keshko, a est del quartiere Al-Zeitoun, una donna è stata martirizzata, tre persone sono disperse e molte altre sono rimaste ferite.