Iravani: Condanniamo l'attacco americano alla centrale nucleare di Darkhovin

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Amir Saeed Iravani, ambasciatore e rappresentante permanente dell'Iran all'ONU, lunedì ora locale, nella sua lettera ad Antonio Guterres, Segretario Generale dell'ONU, e al Presidente di turno del Consiglio di Sicurezza, ha dichiarato: La comunità internazionale ha ripetutamente sottolineato che gli attacchi armati contro impianti nucleari pacifici o le minacce di tali attacchi non sono accettabili in nessuna circostanza.

Egli ha precisato: La Repubblica Islamica dell'Iran chiede al Segretario Generale dell'ONU e al Consiglio di Sicurezza di agire senza indugio, senza discriminazioni o doppi standard, adempiendo ai propri doveri secondo la Carta delle Nazioni Unite e condannando chiaramente l'attacco armato degli Stati Uniti d'America contro la centrale nucleare di Darkhovin, sottoposta alle garanzie dell'AIEA.