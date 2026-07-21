  1. Home page
  2. servizio
  3. Iran

I sistemi missilistici della base di Arifjan in Kuwait sono stati colpiti

21 luglio 2026 - 08:30
Codice notizia: 1842912
Source: ABNA24
I sistemi missilistici della base di Arifjan in Kuwait sono stati colpiti

I sistemi missilistici HIMARS dell'esercito terrorista americano di stanza alla base di Arifjan in Kuwait sono stati colpiti.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'Ufficio per le Relazioni Pubbliche dell'Esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha annunciato in un comunicato che i sistemi missilistici HIMARS dell'esercito terrorista americano situati alla base di Arifjan in Kuwait sono stati colpiti.

Il testo di questo comunicato è il seguente:

In risposta ai lanci missilistici del Grande Satana contro aree del nostro paese, alcune ore fa e nella diciottesima fase dell'operazione "Fulmine", le forze di terra dell'Esercito, con missili terra-terra, hanno colpito i sistemi missilistici HIMARS dell'esercito terrorista americano di stanza alla base di Arifjan in Kuwait.

L'HIMARS è un sistema missilistico mobile con capacità di rapido spostamento contro bersagli terrestri. Il suo essere colpito danneggia gli strati offensivi e difensivi e riduce la potenza missilistica del nemico nei suoi crimini aggressivi.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha