Secondo l'agenzia di stampa ABNA, l'Ufficio Relazioni Pubbliche dell'IRGC ha dichiarato in una nota la bonifica radar della regione in prosecuzione della "notte nera" dei sistemi e radar americani.

Il testo del comunicato dell'IRGC è il seguente:

Nobile e degno popolo dell'Iran islamico! Grazie alle vostre buone preghiere durante le cerimonie in commemorazione delle sofferenze dell'Imam Hussein (pace su di lui), gli orgogliosi figli dell'Iran potente hanno inflitto colpi schiaccianti al nemico esausto e, proseguendo la "notte nera" per i radar e i sistemi di difesa aerea americani nella regione, hanno colpito e distrutto sulla base di Ahmad al-Jaber in Kuwait un radar di allarme precoce, un sistema radar di difesa missilistica, un radar FPS117, un sistema di difesa aerea Patriot e un sistema di comunicazione satellitare relativo alla difesa aerea appartenente all'esercito americano assassino di bambini.

Dopo questa bonifica radar, il nemico deve prepararsi ad attacchi più decisi e devastanti con ondate di droni e missili.