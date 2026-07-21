Sostegno dei battaglioni di Hezbollah iracheno al blocco dei porti sauditi da parte di Ansarullah

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando la rete yemenita "Al-Masirah", i battaglioni di Hezbollah iracheno in questo comunicato hanno felicitato lo Yemen per la sua decisione di imporre un blocco navale contro il regime saudita, definendola una risposta legittima all'ingiusto blocco imposto al popolo yemenita per quasi 12 anni.

Questo gruppo combattente iracheno ha aggiunto: la coraggiosa decisione dello Yemen, che racchiude l'equazione strategica "blocco contro blocco e tensione contro tensione", dimostra una volontà d'acciaio e incrollabile e una ferma determinazione a difendere la sovranità dello Yemen e a riconquistare pienamente i diritti usurpati di questo paese.

Alla fine del loro comunicato, i battaglioni di Hezbollah iracheno, facendo riferimento alla convergenza dei gruppi di resistenza nella regione, hanno sottolineato: in coordinamento con l'unità del fronte della verità e lo spirito di solidarietà jihadista, dichiariamo il nostro pieno sostegno a questa iniziativa dello Yemen.