Generale Mousavi: Se colpite le infrastrutture, il black-out da voi è certo

Secondo l’agenzia di stampa Abna, il generale Seyyed Majid Mousavi, comandante della Forza Aerospaziale dell'IRGC, ha pubblicato un breve post su uno dei social network dicendo: se i nostri ponti e le nostre centrali elettriche subiranno un’aggressione, il black-out per gli alleati e gli ospitanti degli assassini di bambini è garantito.
23 luglio 2026 - 08:44
Codice notizia: 1843903
Source: ABNA24
Il comandante della Forza Aerospaziale del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha dichiarato: se i nostri ponti e le nostre centrali elettriche vengono attaccati, il black-out per gli alleati e gli ospitanti degli assassini di bambini è assicurato.
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