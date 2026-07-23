Gharibabadi: Non ci aspettiamo che l'Europa segua la forza aggressiva

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Kazem Gharibabadi, viceministro degli Esteri per gli affari legali e internazionali, ha pubblicato un post in cui ha scritto: In un incontro con 25 ambasciatori e incaricati d'affari europei, ho illustrato le posizioni della Repubblica Islamica dell'Iran sulle questioni correnti e sulle azioni criminali degli Stati Uniti, e ho sottolineato che nella guerra di 40 giorni abbiamo inflitto una dura sconfitta agli aggressori.

Ha proseguito: In una nuova fase di aggressione militare, difenderemo fermamente la nostra terra e i nostri interessi nazionali. Queste guerre non hanno portato alcun vantaggio strategico all'America e mettono a rischio la pace e la sicurezza regionale e globale.

Gharibabadi ha aggiunto: Ho anche detto che ci si aspetta che l'Europa protegga la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale e condanni l'aggressione. Naturalmente, alcuni europei, come la Spagna, hanno assunto posizioni di principio.

Ha inoltre sottolineato: È necessario che i governi europei tengano presente che mettere a disposizione basi e territorio all'aggressore li collocherà tra gli aggressori. L'aspettativa nei confronti dell'Europa è che sia il motore della diplomazia e non il seguace della forza aggressiva.