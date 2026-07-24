Ayatollah Khatami: La resistenza e l'unità attorno alla Wilayat sono la chiave della vittoria della nazione iraniana

Secondo il corrispondente di Mehr, l'ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, imam del venerdì supplente di Teheran, nei sermoni del venerdì tenuti presso il luogo di preghiera dell'imam Khomeini, ha dichiarato: Circa 70 nomi e descrizioni del Giorno del Giudizio sono menzionati nel Santo Corano. Uno dei nomi del Giorno della Resurrezione è il "Giorno del Rendiconto"; il giorno in cui l'uomo dovrà rispondere di tutte le sue azioni in questo mondo.

Ha aggiunto che dobbiamo prendere come modello lo stile di vita del Profeta dell'Islam (pace su di lui), e ha affermato che una delle caratteristiche più importanti della vita del Profeta (pace su di lui) è la resistenza, la fermezza sulla via della verità e il non arretrare dalla verità. Se il popolo sarà resistente, anche i leader devono essere pionieri della resistenza e stare in prima linea.

Ha proseguito: I messaggi scritti della Suprema Guida sono messaggi profondi e necessari. Nel suo ultimo messaggio, è stata sottolineata la necessità dell'unità di intenti, della coesione del popolo e dei funzionari in tutti i settori per realizzare gli ideali della Rivoluzione Islamica, preservare la dignità e l'indipendenza dell'Iran e contrastare il nemico americano criminale e astuto.

Ha affermato che l'unità ha bisogno di un perno, e il perno dell'unità è il Wilayat al-Faqih.

Il predicatore del venerdì di Teheran ha dichiarato: La sfiducia verso le istituzioni legali e internazionali è aumentata a causa del loro comportamento di fronte ai crimini a Gaza.

Ha continuato: Questa è la quarta volta che gli Stati Uniti compiono un'azione militare nel bel mezzo dei negoziati, e in tali circostanze non resta altra via che una difesa onorevole.

Ha sottolineato: La nazione iraniana e i combattenti devono resistere agli attacchi del nemico e rispondere con forza alle sue azioni. Alla fine, la resistenza porta alla vittoria, e l'uomo perseverante alla fine raggiungerà il trionfo, anche se questo percorso potrebbe richiedere tempo.