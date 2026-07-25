Newsweek: Le opzioni militari americane contro l'Iran comportano grandi rischi

Secondo l'agenzia di stampa Abna, la rivista Newsweek ha riportato che lo Stretto di Hormuz, come importante via d'acqua attraverso la quale transita gran parte del trasporto energetico mondiale, è diventato una leva di pressione strategica per l'Iran.

Secondo questo rapporto, l'amministrazione Trump non ha più di quattro opzioni contro l'Iran, e tutte sono associate a costi elevati e grandi rischi: l'espansione degli attacchi aerei contro l'Iran; sebbene gli attacchi passati abbiano mostrato che Teheran non cambia le sue posizioni perché ha leve di pressione sulla navigazione internazionale e può ricostruire le sue forze.

La seconda opzione è la scorta delle petroliere nella regione, che affronta sfide come la capacità degli Stati Uniti di svolgere questa missione in un ambiente pieno di minacce.

Va notato che Trump aveva già proposto in precedenza un tale piano e aveva chiesto ai paesi del mondo di accompagnare gli Stati Uniti in questa materia, ma a causa del disinteresse dei governi per questo piano a causa dei suoi pericoli, il progetto di Trump fallì.

La terza opzione è la conduzione di un'operazione terrestre limitata, che richiede un gran numero di truppe e un ampio supporto militare e può portare a elevate perdite umane e ingenti danni materiali. La quarta opzione è il ritorno ai negoziati, che è la meno costosa.

Ciò mentre le aggressioni americane contro l'Iran sono avvenute nel bel mezzo dei negoziati e hanno dimostrato che Washington non è affidabile.