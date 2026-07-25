La relatrice speciale dell'ONU ha chiesto un embargo sulle armi contro il regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Anadolu, Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, sabato ha descritto gli attacchi israeliani contro i civili palestinesi in tutta la Cisgiordania occupata come un «massacro» e ha chiesto un embargo immediato sulle armi e la sospensione dei commerci con il regime sionista.

Albanese ha scritto sul social network X: «Massacro di civili indifesi in tutta la Cisgiordania, mentre Gaza è sotto il fuoco.»

Albanese ha detto: «Embargo sulle armi ora - fermate il commercio ora.» Ha aggiunto che tali misure sono obbligatorie secondo il diritto internazionale.

Secondo il ministero della Salute palestinese, due palestinesi sono stati martirizzati venerdì in un attacco degli occupanti israeliani e delle forze israeliane contro la città.