Araghchi: L'Iran è diventato uno degli assi principali del dialogo a livello mondiale

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Affari Esteri del nostro paese, a margine del vertice dei ministri degli Esteri dei paesi membri dei BRICS, ha dichiarato: finora si sono tenuti incontri con Pakistan e Russia, e ora con i paesi presenti nell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, con i quali condividiamo posizioni comuni. Tutti questi paesi hanno chiaramente condannato l'aggressione americana, le azioni unilaterali e illegali di questo paese, la violazione del diritto internazionale e l'uso illegale della forza, e stanno cercando una soluzione per contrastare questa tendenza.

Ha aggiunto: come ho detto oggi nel mio intervento, questo è un flagello che, se la comunità internazionale non lo condanna e non lo affronta, prima o poi colpirà tutti. Questo sentimento e questa preoccupazione esistono tra tutti questi paesi. Nei colloqui che abbiamo avuto, ci siamo assicurati che esista un notevole consenso e allineamento su questo punto, e c'è stato uno scambio di opinioni.

Araghchi ha sottolineato: abbiamo anche discusso di questioni bilaterali e degli sviluppi regionali. Attualmente, la questione dell'aggressione americana è uno dei temi più dibattuti, e nelle condizioni attuali, l'Iran è diventato uno degli assi principali dell'attenzione e del dialogo a livello mondiale.