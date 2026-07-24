Qalibaf: Il regime sionista è il nemico numero uno dei paesi islamici

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Consiglio Islamico Consultivo, ha incontrato e discusso con Ali Faleh al-Zeydi, primo ministro iracheno, a Teheran.

Il presidente del Consiglio Islamico Consultivo, dopo aver dato il benvenuto al primo ministro iracheno e alla sua delegazione, ha ringraziato il popolo e il governo iracheni per l'organizzazione della solenne cerimonia funebre del leader martire della rivoluzione nelle città irachene, e ha aggiunto: Ringrazio in anticipo il popolo e il governo iracheni che hanno fatto e stanno facendo del loro meglio per l'ospitalità dei pellegrini dell'Arba'in.

Qalibaf, sottolineando la storia dei rapporti tra Teheran e Baghdad, ha dichiarato: La cooperazione tra Iran e Iraq è molto efficace per la stabilità della regione e dei paesi islamici, e Iran e Iraq insieme possono risolvere molti problemi della regione.

Il presidente del Parlamento, affermando che il regime sionista è senza dubbio il nemico di tutti i paesi islamici, ha sottolineato: La cooperazione tra Iran e Iraq per preservare l'unità dei paesi islamici contro il regime sionista, che è il nemico numero uno dei musulmani, sarà senza dubbio efficace.