Momeni: I membri dei BRICS difendano la sovranità dei paesi e il diritto internazionale

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Eskandar Momeni, Ministro dell'Interno, alla riunione dei ministri dell'Interno dei paesi membri dei BRICS sul tema "Riduzione dei rischi naturali", dopo aver ringraziato il governo indiano per l'ospitalità del vertice e gli sforzi degli esperti dei paesi membri per la redazione dei documenti di questa riunione, ha dichiarato: Il mondo di oggi è esposto a rischi come i cambiamenti climatici, le catastrofi naturali, le pandemie, la vulnerabilità delle infrastrutture critiche e altre crisi emergenti; minacce che influenzano simultaneamente la sicurezza, lo sviluppo e il benessere delle nazioni, e affrontarle rende la cooperazione multilaterale una necessità inevitabile.

Facendo riferimento al potenziale dei BRICS come uno dei meccanismi di cooperazione più importanti tra le economie emergenti, ha aggiunto: I BRICS possono diventare un modello efficace per migliorare la resilienza, lo scambio di esperienze e il rafforzamento della cooperazione pratica nel campo della gestione delle crisi e della riduzione del rischio di catastrofi.

I BRICS condannino l'aggressione contro i paesi e gli attacchi ai civili

Momeni, riferendosi all'aggressione contro il territorio della Repubblica Islamica dell'Iran, ha dichiarato: La violazione dell'integrità territoriale del paese, la distruzione massiccia di infrastrutture, centrali elettriche, aree residenziali, scuole, ospedali e altri siti civili, così come l'uccisione di donne, bambini e anziani, sono una chiara manifestazione di disprezzo per gli strumenti internazionali, tra cui la Carta delle Nazioni Unite.

Ha espresso la speranza che i membri dei BRICS, nel quadro dei principi fondamentali del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite, condannando queste azioni, adottino una posizione chiara e ferma contro l'aggressione, la violazione della sovranità degli Stati, gli attacchi ai civili e la distruzione delle infrastrutture critiche.

Il Ministro dell'Interno ha sottolineato: La voce unanime e ferma dei BRICS in difesa del diritto internazionale, del rispetto della sovranità nazionale degli Stati e dell'opposizione al ricorso alla forza invierà un messaggio importante alla comunità internazionale e contribuirà a rafforzare la pace, la sicurezza e la stabilità internazionali. Questo approccio è pienamente in linea con lo spirito di cooperazione, multilateralismo, rispetto reciproco e sviluppo condiviso che i BRICS sottolineano.