Foreign Affairs: L'asse della resistenza è rimasto intatto; la resilienza di Teheran e dei suoi alleati

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, la rivista Foreign Affairs in un rapporto ha sottolineato che, nonostante gli sviluppi nella regione negli ultimi anni, l'asse della resistenza si è rapidamente ripreso.

Foreign Affairs scrive al riguardo: In concomitanza con il proseguire degli eventi della guerra di 5 mesi dell'America contro l'Iran (l'aggressione americano-sionista contro l'Iran), la capacità di Teheran di continuare a infliggere colpi punitivi agli Stati Uniti e ai loro alleati ha sorpreso molti strateghi e analisti. Gli Stati Uniti e Israele hanno preso di mira il paese con attacchi aerei intermittenti per mesi; tuttavia, l'Iran e i suoi alleati regionali hanno mostrato una notevole tenacia e resistenza: Hezbollah, nonostante l'intensa campagna israeliana nel sud del Libano, rimane una minaccia seria, e gli yemeniti hanno ripreso le loro operazioni contro le navi commerciali nel Mar Rosso.

La rivista ha aggiunto: In realtà, la resilienza della Repubblica Islamica e dei suoi partner, nonostante anni di apparente fallimento, indica un difetto fondamentale nel pensiero che ha portato a questo conflitto. Gli Stati Uniti e Israele, all'inizio della campagna contro l'Iran alla fine di febbraio, hanno agito sulla base di una teoria promossa da anni dai sostenitori del cambio di regime (in Iran) in America e dagli strateghi israeliani; una teoria secondo cui Washington avrebbe potuto infliggere un colpo mortale al governo iraniano prendendo di mira l'economia della Repubblica Islamica, la sua leadership, i suoi impianti bellici e le sue principali linee di rifornimento attraverso la forza militare e le sanzioni economiche. Con questa azione, sarebbe stato inflitto anche un colpo decisivo agli alleati di questo governo; ma non è stato così.

Foreign Affairs ha chiarito: Vent'anni fa, un'operazione militare basata sulla cosiddetta "dottrina del polpo" avrebbe forse funzionato. All'epoca, le relazioni tra l'Iran e i suoi alleati erano meno complesse e il flusso di armi, tecnologia e know-how tecnico era guidato attraverso Teheran. Ma questo asse non è più organizzato come un sistema semplice con punti vulnerabili e facilmente identificabili, ma piuttosto come una rete densa, interconnessa e auto-riproduttiva; una rete in cui conoscenza, risorse e persino il processo decisionale possono essere concentrati o distribuiti simultaneamente in molti punti diversi. Quando un leader viene ucciso, un laboratorio di produzione o un magazzino viene bombardato, o una linea di rifornimento viene interrotta, i vari gruppi coinvolti si adattano alle nuove condizioni; trovano rapidamente un sostituto per il leader ucciso, colmano le lacune nelle conoscenze tecniche necessarie per la produzione di armi e ricostruiscono le linee di rifornimento attraverso rotte alternative. Anche dopo i colpi di Israele contro Hamas e Hezbollah durante la guerra di Gaza, il crollo di Bashar al-Assad in Siria, e anche dopo le vaste operazioni aeree degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran la scorsa primavera, questo asse è rimasto in gran parte intatto e saldo.