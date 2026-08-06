La Turchia dichiara la propria disponibilità a sostenere i negoziati tra Iran e Stati Uniti

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando la RIA Novosti, il ministro degli Esteri turco ha espresso la speranza per una riapertura quanto più rapida possibile dello Stretto di Hormuz.

Secondo questo rapporto, Hakan Fidan, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo siriano ad Ankara, ha anche dichiarato che il suo paese è pronto a fornire qualsiasi sostegno necessario ai negoziati tra Stati Uniti e Iran.

Ha inoltre affermato che su altre questioni al di là dello Stretto di Hormuz, in particolare sulla questione nucleare, sono stati raggiunti accordi di principio concreti tra Iran e Stati Uniti, ma che prima deve essere risolto il problema relativo allo Stretto di Hormuz.

Secondo il ministro degli Esteri turco, se Stati Uniti e Iran lo desiderano, si può raggiungere un accordo duraturo tra le due parti.